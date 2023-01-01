Шестая жена. Ная Геярова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что делать, если на свадьбе лучшей подруги узнаешь, что бывшие жены ее будущего супруга пропадают без вести? Бежать спасать подругу? Правильно. Вот только не успела. Меня отравили. А в себя я пришла в другом мире, у алтаря, в роли невесты. И плевать хмурому жениху, что я под венец не собиралась. У н�его на меня планы, и деваться некуда. Потому как свадьба – мое единственное спасение от эшафота. Ведь я объявлена воровкой, колдуньей, и отягчает все проникновение в королевский замок! Жуткая ситуация? Пожалуй! Но еще страшнее узнать, что пять предыдущих жен моего супруга погибли при странных обстоятельствах.



Шестая жена слушать на видеосервисе Wink.