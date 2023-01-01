Шесть систем индийской философии. Макс Мюллер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фридрих Максимилиан Мюллер – немецкий и английский филолог, один из основателей современного религиоведения. Один из позднейших трудов Мюллера, и сегодня сохраняющий значение фундаментальной работы в области индийской философии и религии – «Шесть систем индийской философии» (1899 г.), – раскрывает историю развития совокупности религиозно-философских учений Индии в виде последовательно развивающейся системы, охватывающей материал от древнейшего периода вплоть до классических философских школ (веданта, миманса, санкхья, йога, ньяя и вайшешика). Аудиоверсия подготовлена на основе перевода П.Николаева, опубликованного в 1901 году (Издание Солдатенкова, Москва).



Шесть систем индийской философии слушать на видеосервисе Wink.