Шесть чтений о таинстве покаяния в его истории. Валентин Свенцицкий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого русского писателя Валентина Павловича Свенцицкого «Шесть чтений о таинстве покаяния в его истории». "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Я не ставлю себе задачи исторической в собственном смысле этого слова. Я не сообщаю новых фактов, не исследую их внутренней связи. Я пользуюсь уже готовым материалом и данными церковной истории для определeнной задачи. На основании этих данных я хочу уяснить себе истинную природу одного глубоко печального явления современной церковной жизни разумею так называемую «общую исповедь»… В малых православных странах такое уничтожение Таинства исповеди уже совершилось. Проф. Булгаков пишет: "На Балканах, у сербов особенно, исповедь совсем вышла из употребления, а у греков причащаются без исповеди. Конечно, это следствие общего религиозного одичания". Свенцицкий Валентин Павлович, «Шесть чтений о таинстве покаяния в его истории» Читано в храме св. Панкратия в Великий пост 1926 г.



Шесть чтений о таинстве покаяния в его истории слушать на видеосервисе Wink.