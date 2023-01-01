Шепот песочных часов. Светлана Казакова (книга, 2020) слушать онлайн

«Шeпот песочных часов» – фантастический роман Светланы Казаковой, вторая книга цикла «Город, где живeт магия», жанр любовное фэнтези, городское фэнтези. Старинные песочные часы – магический артефакт, способный повернуть время и привести к необратимым последствиям. Судьбы трeх ведьм и четверых магов, отправившихся на поиски часов, переплетаются между собой, и нити этого клубка тянутся в прошлое. Но порою расстояние между людьми оказывается больше и непреодолимее, чем между разными странами и мирами.



Шепот песочных часов слушать на видеосервисе Wink.