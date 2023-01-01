Шепот блуждающих песков. Надежда Мамаева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Главе службы безопасности нужно найти похищенного наследника, кронпринцу – свою истинную пару, а девушке из приюта – путь к свободе. Их троих судьба сводит на ежегодных боях големов. Бесприданница и благородный – счастливая сказка? Но судьба посчитала иначе. Тайна, которую хранят стены импе�раторского дворца, подворотни городских трущоб, пески пустыни и мужские сердца, ждет. Вот только успеют ли герои найти ответы на свои вопросы? Часы уже начали обратный отсчет…



Шепот блуждающих песков слушать на видеосервисе Wink.