Шекспировские короли. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наталия Ивановна Басовская – доктор исторических наук, профессор, историк-медиевист. Новая аудиокнига Н.И. Басовской посвящена реальным фигурам английских королей XY века, которые стали героями исторических хроник и трагедий У. Шекспира. Автор аудиокниги стремится с позиций историка объяснить пристальный интерес молодого Шекспира к личностям и судьбам Генриха IY и Генриха YI из династии Ланкастеров и Ричарда III Йорка. По мнению Н.И. Басовской, в этих исторических персонажах можно усмотреть истоки образов будущих героев лучших трагедий гениального Шекспира. Основные научные интересы Наталии Басовской в течение многих лет были связаны с исследованием международных отношений Западной Европы 12 – 15 вв. В последние годы Наталия Ивановна уделяет большое внимание просвещению в области исторического знания: программа «Все так» на радиостанции «Эхо Москвы», лекции в проекте «Академия» на телеканале Культура.



Шекспировские короли слушать на видеосервисе Wink.