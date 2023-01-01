Шекспир в пересказе для детей. Уильям Шекспир (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами прекрасная адаптация наиболее известных произведений Уильяма Шекспира. Эти прозаические пересказы, выполненные в начале XIX века английским поэтом, публицистом и литературным критиком Чарльзом Лембом и его сестрой Мэри, снискали широкую популярность и стали классикой в своем жан�ре. Задача Чарльза и Мэри Лемб состояла в том, чтобы познакомить молодое поколение с творчеством Шекспира: сделать его пьесы доступными для сознания детей и при этом максимально сохранить неповторимый язык великого драматурга.



Шекспир в пересказе для детей слушать на видеосервисе Wink.