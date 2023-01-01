Шедевры Третьяковки. Личный взгляд. Зельфира Трегулова (книга, 2023) слушать онлайн

«Купание красного коня», «Чёрный квадрат», «Девочка с персиками» – узнайте невероятные секреты и факты из истории мировой живописи вместе с генеральным директором Третьяковской галереи! «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд» – это увлекательная прогулка по залам Третьяковской галереи вместе с Зельфирой Трегуловой. В книге описываются знаменитые полотна российских художников XIX и XX веков: Ильи Репина, Михаила Врубеля, Казимира Малевича и других. Автор рассказывает о том, какие картины кажутся ей наиболее значимыми для истории мирового искусства и почему. Книга будет интересна читателям, которые хотят по-настоящему оценить сокровища российской живописи и взглянуть на них глазами одного из самых уважаемых кураторов страны.



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