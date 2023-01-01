Щит побережья. Книга 2: Блуждающий огонь. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Разбойничьи набеги северных племен много лет разоряли полуостров Квиттинг. Близится новая, большая война, а предводитель пропал на чужбине. Не дождавшись его возвращения, квитты вопреки всем законам выбирают себе другого конунга. Молодой Брендольв, разорвав все связи с прежней жизнью, покид�ает родную усадьбу и отправляется собирать войско для нового вождя. Но вскоре становится ясно, что этот человек не достоин вести квиттов против столь сильного врага. Ошибка уже обошлась Брендольву слишком дорого, и главное теперь – решить, под чьим стягом идти в свою главную битву.



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