Щит побережья. Книга 1: Восточный Ворон. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Усадьба, где живет Даг сын Хельги, издавна зовется «Мирной землей». Но на самом деле этот тихий уголок уже стоит на краю гибели. В горах бушуют неведомые злые силы, сгоняя к селению троллей и оживляя мертвецов. С севера наступают безжалостные захватчики, а вождь пропал без вести в далеких краях. Даг отправляется на его поиски, чтобы уберечь родной край хотя бы от раздора. Кругом царит хаос, и даже Восточный Ворон, дух-покровитель этих мест, вынужден спуститься на землю. Но в неравной борьбе и с живыми, и с мертвыми люди могут рассчитывать только на себя.



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