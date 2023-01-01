Щенок Тоби, или Старший друг. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Девочка Руби получила долгожданный подарок – щенка Тоби. Тоби – кроличья такса, то есть совсем крошечный, но очень любопытный и очень громкий песик. Он с лаем бросался на любую собаку, не важно какого размера, лишь та подходила к его обожаемой хозяйке. Тоби думал, что так он защищает девочку, а Руб�и было стыдно за поведение щенка. Для того чтобы ходить в школу дрессировки, Тоби еще слишком маленький, поэтому Руби с любимцем стали гулять в безлюдных местах. И однажды Тоби потерялся. Руби очень за него испугалась, она знала, сколько опасностей грозит щенку на улице. Но мир не без добрых людей и собак, главное – не облаять спасителей!



Щенок Тоби, или Старший друг слушать на видеосервисе Wink.