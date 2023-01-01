Щенок Тоби, или Старший друг. Холли Вебб
Wink
Детям
Щенок Тоби, или Старший друг. Холли Вебб

Щенок Тоби, или Старший друг. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

9.12020, Аудиокнига
Детская литература78 мин6+

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О книге

Девочка Руби получила долгожданный подарок – щенка Тоби. Тоби – кроличья такса, то есть совсем крошечный, но очень любопытный и очень громкий песик. Он с лаем бросался на любую собаку, не важно какого размера, лишь та подходила к его обожаемой хозяйке. Тоби думал, что так он защищает девочку, а Руби было стыдно за поведение щенка. Для того чтобы ходить в школу дрессировки, Тоби еще слишком маленький, поэтому Руби с любимцем стали гулять в безлюдных местах. И однажды Тоби потерялся. Руби очень за него испугалась, она знала, сколько опасностей грозит щенку на улице. Но мир не без добрых людей и собак, главное – не облаять спасителей!

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Жанр
Детская литература
Время
78 мин / 01:18

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