Щенок Макс, или Выбери меня!. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Милли и Жасмин живут в Англии. И они не были знакомы друг с другом, пока не появился Макс, щенок бобтейла. Каждая из девочек мечтала о собственной собаке. Милли смогла уговорить родителей, и ей подарили черно-белого щенка бобтейла, староанглийской овчарки. Девочка назвала его Максом и крепко с ним подружилась. Но в один ужасный день Макс пропал… А в тот же день Жасмин нашла на дороге милого черно-белого щенка. Он немножко пострадал, и его никак нельзя было оставить без помощи. Девочка назвала щенка Везунчиком, потому что ему очень повезло, что его нашли. Родители Жасмин были против собак в доме, но Везунчик оказался таким очаровательным и дружелюбным, а девочка так хорошо о нем заботилась, что они смягчились. Но тут выяснилось, что Макс и Везунчик – один и тот же щенок… И как его теперь поделить между двумя хозяйками?



Щенок Макс, или Выбери меня! слушать на видеосервисе Wink.