Щенок Макс, или Выбери меня!. Холли Вебб
Wink
Детям
Щенок Макс, или Выбери меня!. Холли Вебб

Щенок Макс, или Выбери меня!. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

9.32020, Аудиокнига
Детская литература62 мин6+

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О книге

Милли и Жасмин живут в Англии. И они не были знакомы друг с другом, пока не появился Макс, щенок бобтейла. Каждая из девочек мечтала о собственной собаке. Милли смогла уговорить родителей, и ей подарили черно-белого щенка бобтейла, староанглийской овчарки. Девочка назвала его Максом и крепко с ним подружилась. Но в один ужасный день Макс пропал… А в тот же день Жасмин нашла на дороге милого черно-белого щенка. Он немножко пострадал, и его никак нельзя было оставить без помощи. Девочка назвала щенка Везунчиком, потому что ему очень повезло, что его нашли. Родители Жасмин были против собак в доме, но Везунчик оказался таким очаровательным и дружелюбным, а девочка так хорошо о нем заботилась, что они смягчились. Но тут выяснилось, что Макс и Везунчик – один и тот же щенок… И как его теперь поделить между двумя хозяйками?

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Жанр
Детская литература
Время
62 мин / 01:02

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