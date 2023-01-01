Щенок Гарри, или Здравствуй, дом!. Холли Вебб
Wink
Детям
Щенок Гарри, или Здравствуй, дом!. Холли Вебб

Щенок Гарри, или Здравствуй, дом!. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

9.22020, Аудиокнига
Детская литература71 мин6+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

В жизни щенка Гарри случилось необъяснимое: обожаемая хозяйка уехала, а его оставила в странном месте, где, кроме самого Гарри, было полно других собак. Конечно, он не мог понять, что его бывшим хозяевам пришлось переехать в Америку, а лететь туда с щенком оказалось невозможно. Гарри затосковал, перестал обращать внимание на всe вокруг, даже не выходил на прогулку. Работники приюта для животных не знали, чем ему помочь, пока не появилась Грейс. Девочка помогала волонтерам ухаживать за животными и сумела развеселить Гарри. А вскоре щенок и Грейс стали лучшими друзьями. Только вот почему она не возьмет его к себе? Разве теперь Гарри не ее собака?

Щенок Гарри, или Здравствуй, дом! слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Детская литература
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг