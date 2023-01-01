Щенок Гарри, или Здравствуй, дом!. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

В жизни щенка Гарри случилось необъяснимое: обожаемая хозяйка уехала, а его оставила в странном месте, где, кроме самого Гарри, было полно других собак. Конечно, он не мог понять, что его бывшим хозяевам пришлось переехать в Америку, а лететь туда с щенком оказалось невозможно. Гарри затосковал, пе�рестал обращать внимание на всe вокруг, даже не выходил на прогулку. Работники приюта для животных не знали, чем ему помочь, пока не появилась Грейс. Девочка помогала волонтерам ухаживать за животными и сумела развеселить Гарри. А вскоре щенок и Грейс стали лучшими друзьями. Только вот почему она не возьмет его к себе? Разве теперь Гарри не ее собака?



Щенок Гарри, или Здравствуй, дом! слушать на видеосервисе Wink.