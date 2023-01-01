Щенок Джесс, или Давай дружить!. Холли Вебб
Wink
Детям
Щенок Джесс, или Давай дружить!. Холли Вебб

Щенок Джесс, или Давай дружить!. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

9.92020, Аудиокнига
Детская литература75 мин6+

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О книге

У Джесс, щенка колли, жизнь складывалась просто замечательно: у нее был уютный дом, вкусная и сытная еда, любящая ее семья. А самое главное у нее был Уилл, мальчик, которого Джесс считала своим главным хозяином, и с которым можно бегать, прыгать и играть сколько душе угодно. Но однажды Уилл сломал ногу и его положили в больницу. Джесс оказалась предоставлена самой себе: родители Уилла весь день на работе, а его младшая сестра Хлоя ужасно боится собак и даже близко не подходит к щенку. Кто же позаботиться о Джесс, пока Уилла нет дома? Хлоя решила, что она справится с этой задачей. Но как же девочке преодолеть свой страх? И сможет ли она заменить щенку любимого хозяина?

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Жанр
Детская литература
Время
75 мин / 01:15

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