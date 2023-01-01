Щенок Джесс, или Давай дружить!. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

У Джесс, щенка колли, жизнь складывалась просто замечательно: у нее был уютный дом, вкусная и сытная еда, любящая ее семья. А самое главное у нее был Уилл, мальчик, которого Джесс считала своим главным хозяином, и с которым можно бегать, прыгать и играть сколько душе угодно. Но однажды Уилл сломал но�гу и его положили в больницу. Джесс оказалась предоставлена самой себе: родители Уилла весь день на работе, а его младшая сестра Хлоя ужасно боится собак и даже близко не подходит к щенку. Кто же позаботиться о Джесс, пока Уилла нет дома? Хлоя решила, что она справится с этой задачей. Но как же девочке преодолеть свой страх? И сможет ли она заменить щенку любимого хозяина?



Щенок Джесс, или Давай дружить! слушать на видеосервисе Wink.