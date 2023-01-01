Щегол (части 2 и 3, продолжение). Донна Тартт (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

II часть романа, который лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт писала более 10 лет, – огромное эпическое полотно о силе искусства и о том, как оно – подчас совсем не так, как нам того хочется – способно перевернуть всю нашу жизнь. Мнения "Таких книг, как ЩЕГОЛ, за десять лет появляется штук пять, не больше. Она написана и с умом, и с душой. Донна Тартт представила публике блистательный роман". Стивен Кинг "В этой книге столько красоты и тайны, столько пронзительного и смешного, парадоксального и первооткрывательского, но при этом уютно-классического, что у меня перехватило дух и до сих пор не отпускает". Антон Долин



Щегол (части 2 и 3, продолжение) слушать на видеосервисе Wink.