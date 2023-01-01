Шантаж. Аркадий Кошко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга рассказывает о реальных случаях из яркой служебной практики заведующего всем уголовным розыском Российской империи Аркадия Францевича Кошко. Поражает уникальность и остроумие спланированных А.Ф. Кошко оперативных комбинаций. Им широко применялись такие методы, как наружное наблюден�ие, внедрение агентуры в преступную среду, а также прослушивание телефонных переговоров и использование служебно-розыскных собак. По мотивам книг Аркадия Францевича созданы сериал «Короли российского сыска» с Арменом Джигарханяном в главной роли и фильм «Настройщик» режиссeра Киры Муратовой с Ренатой Литвиновой в главной роли.



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