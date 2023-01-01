Шантарам (Часть 3). Грегори Дэвид Робертс (книга, 2003) слушать онлайн

Впервые на русском – один из самых поразительных романов начала XXI века. Эта преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть, протаранила все списки бестселлеров и заслужила восторженные сравнения с произведениями лучших писателей нового времени, от Мелвилла до Хемингуэя. Подобно автору, герой этого романа много лет скрывался от закона. Лишенный после развода с женой родительских прав, он пристрастился к наркотикам, совершил ряд ограблений и был приговорен австралийским судом к девятнадцати годам заключения. Бежав на второй год из тюрьмы строгого режима, он добрался до Бомбея, где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием и участвовал в разборках индийской мафии, а также нашел свою настоящую любовь, чтобы вновь потерять ее, чтобы снова найти… «Человек, которого „Шантарам” не тронет до глубины души, либо не имеет сердца, либо мертв, либо то и другое одновременно. Я уже много лет не читал ничего с таким наслаждением. „Шантарам” – „Тысяча и одна ночь” нашего века. Это бесценный подарок для всех, кто любит читать». Джонатан Кэрролл. Данное издание содержит третью часть (главы 17-25) из пяти частей романа «Шантарам».



Шантарам (Часть 3) слушать на видеосервисе Wink.