Шанталь. Ирада Нури (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

XVIIвек. Франция. Блистательный двор короля-солнце Людовика XIV. После трагической смерти королевской семьи юная боравийская принцесса Шанталь Баттиани – единственная наследница трона – оказывается в центре борьбы за власть. Интриги, покушения, месть и предательства – лишь немногое из того, что ей предстоит преодолеть на своем пути. Но все это меркнет перед настоящим испытанием – искушением любовью.



Шанталь слушать на видеосервисе Wink.