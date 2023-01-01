Шанс для неудачников. Роман Злотников,Сергей Мусаниф (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Устройство генерала Визерса сработало, но лишь отчасти. Оно не предотвратило войну, а лишь отодвинуло ее начало, и через двести пятьдесят лет все возвращается на круги своя, и боевые корабли скаари уже летят к человеческим планетам. На этот раз в роли защитника человечества готова выступить Кленнонская Империя, быстрее Альянса оправившаяся от удара, но шансы на спасение невелики. У Алекса есть свой собственный план действий, но для того, чтобы все получилось, Алексу предстоит ответить на главные вопросы: кто он такой на самом деле и зачем его вытащили в будущее из двадцать первого века?



Шанс для неудачников слушать на видеосервисе Wink.