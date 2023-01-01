Шанхайская головоломка. Ши Чень (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

ПЕРВЫЙ РОМАН КУЛЬТОВОГО ЦИКЛА О КИТАЙСКОМ ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ – ЭКСЦЕНТРИЧНОМ МАТЕМАТИКЕ ЧЭНЬ ЦЗЮЭ. ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ КИТАЙСКИХ ДЕТЕКТИВОВ ХОНКАКУ. 19 декабря 1994 года шанхайские полицейские приехали по вызову в знаменитый Обсидиановый особняк. Причудливое черное сооружение, которое бизнесмен Гу Юнхуэй купил, чтобы выполнить обещание своему маленькому сыну – жить в сказочном замке. В доме стоял удушающий аромат парфюма. Комната хозяина наскоро выкрашена в красный цвет. Но главное – пять трупов на полу. На глазах у полицейских Гу Юнхуэй в окровавленном халате заперся в своей комнате и… исчез. А через пять минут был пойман… в пяти километрах от места преступления. Несмотря на невозможный характер его бегства, Гу Юнхуэя сочли виновным и поместили в психиатрическую клинику, где тот покончил с собой. Спустя двадцать лет его сын приглашает в особняк группу экспертов. Психиатр, психолог-криминалист, иллюзионист, физик и капитан уголовного розыска собрались здесь, чтобы расследовать заново это загадочное массовое убийство. А вместе с ними гениальный эксцентричный математик Чэнь Цзюэ, который не раз доказывал, что математические методы весьма эффективны в раскрытии преступлений. Он убежден, что ключ к разгадке – в странной волшебной сказке, которую Гу Юнхуэй написал перед смертью… Роман переведен с китайского. Эта книга содержит дополнительный материал в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки.



Шанхайская головоломка слушать на видеосервисе Wink.