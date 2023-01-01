Шаман. В шаге от дома. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Быть в шаге от цели. Протянуть руку к ключу, ведущему домой, и… ухватить пустоту. Есть трофеи. И по местным реалиям весьма богатые. Но нет самого главного. Путь на родную Землю двадцать первого века остался закрытым. Признаться, ему здесь нравится. Практически погибший мир, ставший на путь возрождения. Открытые и слабо заселенные просторы фронтира. Враждебные кочевники и горцы. Адреналин, огнем струящийся по венам. В этих краях с человека слетает шелуха цивилизованности, обнажая его сущность. Все это близко Бородину. Но ему претит, когда кто-то распоряжается его судьбой и принимает решения за него. А еще он не любит проигрывать. Первый раунд остался за кукловодами. Что же, добро пожаловать во второй. Шаман готов идти до конца. Нашел одну базу кукловодов, найдет и другую. Так что неприятности у этих ребят не закончились. Они только начинаются.



Шаман слушать на видеосервисе Wink.