Шале. Кэтрин Купер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Французские Альпы, 1998 год. Два молодых человека поехали кататься на горных лыжах в буран. Назад вернулся только один. 20 лет спустя. Четверо людей, так или иначе связанных с пропавшим, оказались в одном роскошном шале на том же самом курорте. Каждый из них хранит свой секрет. У двоих руки обагрены кровью. Один из них готовит убийство. А кое-кто точно знает, что именно произошло в тот день. И кто-то заплатит за это сполна… Невероятно закрученная детективная история о том, что никто не застрахован от самых неожиданных поворотов судьбы – даже на элитных курортах, где, казалось, все схвачено и за все заплачено. А также о том, что зло обязательно наказывается – не важно сколько лет назад оно было совершено.



Шале слушать на видеосервисе Wink.