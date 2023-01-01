WinkАудиокнигиШагреневая кожа (спектакль). Оноре де Бальзак
Шагреневая кожа (спектакль). Оноре де Бальзак (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература348 мин12+
Сюжет
Можно ли выиграть, если заключаешь сделку с дьяволом? Этот вопрос никогда не оставлял равнодушными как писателей, так и читателей. Если ты молод, влюблен и честолюбив, но знаешь, что все твои мечты обречены из-за отсутствия денег, то можно ли устоять перед искушением расплатиться сроком собственной жизни за исполнение желаний?
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