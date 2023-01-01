Шагреневая кожа. Оноре де Бальзак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Шагреневая кожа" – один из наиболее значительных романов Бальзака, относящийся к разделу «Философских этюдов» эпопеи «Человеческая комедия». В центре романа – трагизм человеческого существования: за каждый миг радости человек платит частицей своей жизни, и чем ближе человек у заветной цели, тем он ближе и к смерти.



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