WinkАудиокнигиШагреневая кожа. Оноре де Бальзак
Шагреневая кожа. Оноре де Бальзак (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература660 мин12+
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Сюжет
"Шагреневая кожа" – один из наиболее значительных романов Бальзака, относящийся к разделу «Философских этюдов» эпопеи «Человеческая комедия». В центре романа – трагизм человеческого существования: за каждый миг радости человек платит частицей своей жизни, и чем ближе человек у заветной цели, тем он ближе и к смерти.
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