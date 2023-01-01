Шагреневая кожа. Оноре де Бальзак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В историю литературы Оноре де Бальзак вошел как создатель «Человеческой комедии» – единственной в своем роде художественной энциклопедии жизни Франции XIX века. Наиболее значительным и ярким произведением этой эпопеи является роман «Шагреневая кожа». Когда ты молод, влюблен и честолюбив, но знаешь, что все твои мечты обречены из-за отсутствия денег, можно ли устоять перед искушением расплатиться сроком собственной жизни за исполнение желаний?



Шагреневая кожа слушать на видеосервисе Wink.