Шаг в неизвестность. Том 2. Мстислав Коган (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Заговор раскрыт. Капитан Тени предвидел каждый шаг неудачливой кампании заговорщиков во главе с Алексом, и теперь их бросили на планете, где все живое стремится к одной единственной цели: убить и сожрать человека. Сможет ли бывший сержант сохранить не только свою шкуру, но и вытащить остальных парней из этой передряги? Справятся ли они самостоятельно, или им придется искать себе новых союзников в этом чуждом и враждебном мире? И самое главное: удастся ли им покинуть поверхность проклятой планеты и призвать к ответу капитана, решившего поиграть их жизнями?



Шаг в неизвестность слушать на видеосервисе Wink.