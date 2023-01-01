Шаг через бездну. Макс Глебов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Земная Федерация готовится к отражению атаки нового врага. Адмирал флота Игорь Лавров чувствует уверенность в победе, зная, что в предстоящем сражении вместе с его флотом примут участие имперские боевые корабли. Но в Империи начинают происходить странные события, и она внезапно превращается в крайне ненадежного союзника, фактически оставляя людей и ящеров наедине с противником, сражаться с которым на равных они не в состоянии.



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