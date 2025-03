Северный лес. Дэниел Мейсон (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Новый долгожданный роман, превосходящий границы любых жанров, от финалиста Пулитцеровской премии. Молодая пара сбегает из пуританской колонии и начинает новую жизнь в хижине, затерянной в лесах Западного Массачусетса. Влюбленные ищут в глуши уединения, но вместо этого их дом станет пристанищем для удивительных человеческих и нечеловеческих обитателей, которые будут сменять друг друга в течение многих десятилетий. Среди них бравый английский солдат, покинувший поле боя и ставший яблочным фермером, старые сестры-близняшки, разрываемые страстями и ревностью, зловещий мошенник, безумный от любви жук, призраки, хранящие покой ветшающего дома, хищная пантера и многие другие. «Северный лес» – это удивительно изобретательный роман, наполненный любовью и безумием, юмором и надеждой. Благодаря цикличности истории, природы и даже языка он показывает, насколько близко мы все связаны – с нашим прошлым, окружающим миром и друг с другом. Это лучшая книга года по версии ведущих книжных обозревателей мира: New York Times Book Review, Washington Post, Time, The Boston Globe, NPR, Chicago Public Library, The Star Tribune, The Economist, The Christian Science, Monitor, Real Simple, Kirkus Reviews, Publishers Weekly, Library Journal, Bookreporter. Дэниел Мейсон – финалист Пулитцеровской премии, лауреат стипендии Национального Фонда Искусств. Практикующий психиатр, профессор клинической психиатрии, преподает в Стэнфордском университете. Его произведения переведены на 28 языков и адаптированы для оперного и драматического театра. В аудиоверсии романа невероятно яркую и разнообразную коллекцию образов мастерски передали Алексей Багдасаров и Мария Орлова. Из отзывов о «Северном лесе»: «Это самый оригинальный и удивительный роман, который я читал за последние годы. Мейсон оживляет заросли ежевики, яблоневый сад, старую хижину и души их поразительных обитателей. Погрузившись в эти истории, я буквально приклеился к креслу»,– Абрахам Вергезе «”Северный лес” – необычный, изобретательно выстроенный, полный юмора и надежды роман о ходе времени, о нашей связи с миром и о том, как увидеть в истории потерь историю перемен»,– Наталья Ломыкина «Мейсон играет не только с эпохами, но и с жанрами. Вся книга состоит из глав от лица повествователя, перемежающихся якобы документальными свидетельствами самих героев. Это и письма художника XIX века, и заметки психиатра XX века, и детективное расследование в журнале для мальчиков»,– Светлана Арестова, переводчик



