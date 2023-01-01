Северные Демоны. Влад Лей (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Северные Демоны – фантастический роман Влада Лей, вторая книга цикла «Северянин», жанр ЛитРПГ, боевое фэнтези. Как это – быть викингом? Многие хотели бы попробовать себя в такой роли: стоять на носу драккара, несущегося по морским волнам, сражаться рядом с верными друзьями бок о бок, держа в ру�ках свой проверенный во многих сражениях бродакс… Главный герой – Р`мор, был всего лишь фермером. Но теперь он воин, да еще и владелец собственного драккара. Р`мор знает, где лежат богатые южные земли и собирается отправиться туда. Что ждет на далеких берегах молодого и неопытного форинга, а также тех, кто осмелился присоединиться к нему?



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