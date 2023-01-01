WinkАудиокнигиСеверная одиссея. Джек Лондон
Северная одиссея. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Классика329 мин12+
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Сюжет
Это первый опубликованный сборник Джека Лондона (1876-1916), повествующий о жизни и нравах золотоискателей во время «золотой лихорадки» на Севере. Произведения сборника отличают острый сюжет, юмор, парадоксальные развязки. Сборник принес писателю мировую известность.
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