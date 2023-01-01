Северная одиссея. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это первый опубликованный сборник Джека Лондона (1876-1916), повествующий о жизни и нравах золотоискателей во время «золотой лихорадки» на Севере. Произведения сборника отличают острый сюжет, юмор, парадоксальные развязки. Сборник принес писателю мировую известность.



Северная одиссея слушать на видеосервисе Wink.