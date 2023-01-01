Севастопольский камень. Леонид Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Леонид Васильевич Соловьев (1906–1962) – советский писатель, сценарист, автор знаменитой дилогии о Ходже Насреддине: «Возмутитель спокойствия» (1939) и «Очарованный принц» (1950). Во время Великой Отечественной войны был военкором газеты «Красный флот» на Черном море. Фронтовые рассказы и очерки писателя вошли в сборники «Большой экзамен» (1943) и «Севастопольский камень» (1944). Произведения о Севастополе объединены сквозной сюжетной линией и повествуют о мужестве его жителей и защитников в годы войны с нацистской Германией. «Легендарный Севастополь, неприступный для врагов» (строки из гимна города) был и остается нашим форпостом на Черном море. Как гранит его набережных, тверд и непреклонен характер севастопольцев.



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