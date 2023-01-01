Севастопольские рассказы. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Три небольшие повести, посвященные героической обороне Севастополя, непосредственным участником которой был и Лев Николаевич Толстой, рассказывают о войне в ее настоящих и часто ужасающих проявлениях. Эта война лишена романтического флера. Она безжалостна и отвратительна. Она ломает характеры и судьбы людей. И в то же время, она показывает душевную красоту и героизм настоящих русских патриотов, способных несмотря ни на что сохранять любовь к своей родине, попавшей в тяжкую беду.



Севастопольские рассказы слушать на видеосервисе Wink.