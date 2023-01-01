Севастополь. Аудиогид. Сергей Баричев (книга, 2020) слушать онлайн

Путеводитель – самый удобный и доступный способ познакомиться с городом. • Воспроизведение на любом мобильном устройстве (планшет, смартфон, mp3-плеер, телефон с поддержкой mp3) – и возможность таким образом использовать путеводитель в поездке как аудиогид по городу. • Возможность самостоятельно выбирать маршрут: каждой остановке соответствует один трек. Сказать, что Севастополь – особый город для туристов, – ничего не сказать. Этот город вообще не для праздных зевак. Это город для пытливых людей, которые хотят понять историю цивилизации, историю России, в конечном счете, понять себя. Здесь так спрессованы время и пространство, что даже короткое прикосновение к памяти этих мест вызывает чувство, подобное тому, которое испытывает паломник в Иерусалиме или Риме. Севастополь красив с моря, спору нет. Но это город. И его надо пройти пешком. Мы предлагаем совершить прогулку по этому белоснежному городу, которая доставит вам удовольствие в любое время года. В истории дважды возрожденного Севастополя нет мелочей, нет незаметных биографий. И всегда есть место легенде, место тому, во что хочется верить.



Севастополь слушать на видеосервисе Wink.