Сеульский Подражатель. Ли Чжонгван (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

НОВЫЙ КОРЕЙСКИЙ ФЕНОМЕН, ПОКОРИВШИЙ АЗИЮ И ЕВРОПУ. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ТРИЛЛЕР, ПУГАЮЩИЙ СВОЕЙ ДОСТОВЕРНОСТЬЮ. Инспектор Ли Суин – единственный, кто знает личность серийного убийцы. К несчастью, он не помнит даже собственного имени… В Сеуле орудует серийный убийца. Он убивает тех, кто избежал наказания из-за отсутствия улик. И убивает их теми же способами, которыми они расправлялись со своими жертвами. За это он получил прозвище ПОДРАЖАТЕЛЬ. Инспектор ЛИ СУИН преследовал Подражателя и подобрался к нему очень близко. Но потерял память и полностью ослеп в результате пожара. ХАН ЧЖИСУ – детектив-профайлер. В отношении нее ведется проверка по факту возможного доведения до самоубийства подозреваемого, которого она допрашивала несколько месяцев назад. Девушка уверена: его убил Подражатель, и только Ли Суин может это доказать. Но сперва она должна помочь инспектору вернуть его память… ”Сеульский Подражатель” – это триллер, написанный писателем, знакомым с областью научных исследований. Автор достоверно воссоздает в романе действительность: от выхода на место преступления до сбора улик и их анализа. То, как он анализирует и реконструирует места преступлений, напоминает мне моего знакомого коллегу. В области научных исследований опубликован настоящий триллер, что редко встречается среди корейских романов».– Пак Кивон, Директор отдела судебной химии, Национальный институт судебной экспертизы «Этот роман содержит много материалов, связанных с судебной медициной. Каждая деталь настолько продумана и подробна, что заставляет задуматься, что это реальный опыт писателя, а не то, что он мог прочитать в книге. Кажется, именно это чувство реальности заставляет меня глубже погрузиться в роман. Это редкий шедевр в Корее, который заставляет вас почувствовать, будто вы читаете качественный англоязычный остросюжетный роман».– Гвон Ильён, первый профессор-профайлер в Корее



Сеульский Подражатель слушать на видеосервисе Wink.