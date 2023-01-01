Сестренка из преисподней. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Когда шестнадцатилетняя сестренка жены Сергея Гнедина (хорошо знакомой любителям творчества Белянина по роману «Моя жена – ведьма») начнет путешествовать по Темным Мирам в образе звезды мультсериала Сейлор Мун, чтобы вершить правосудие от имени Луны, – тут и поэт не выдержит и бросится в са�мую гущу прозы жизни: найти девчонку, вразумить, уберечь от зла. Слушайте продолжение самого популярного и любимого романа Мастера!



Сестренка из преисподней слушать на видеосервисе Wink.