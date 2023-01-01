WinkАудиокнигиСестренка из преисподней. Андрей Белянин
Сестренка из преисподней. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези707 мин12+
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Сюжет
Когда шестнадцатилетняя сестренка жены Сергея Гнедина (хорошо знакомой любителям творчества Белянина по роману «Моя жена – ведьма») начнет путешествовать по Темным Мирам в образе звезды мультсериала Сейлор Мун, чтобы вершить правосудие от имени Луны, – тут и поэт не выдержит и бросится в са�мую гущу прозы жизни: найти девчонку, вразумить, уберечь от зла. Слушайте продолжение самого популярного и любимого романа Мастера!
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