WinkАудиокнигиСеребряный голубь. Андрей Белый
Серебряный голубь. Андрей Белый (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика1070 мин12+
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Сюжет
Андрей Белый, настоящее имя – Бугаев Борис Николаевич (1880 -1934), один из главных теоретиков русского символизма, ведущий критик, поэт и прозаик. Роман «Серебряный голубь» (1909) задуман Андреем Белым как первая часть трилогии «Восток и Запад», в которой он хотел раскрыть на современном материале и�сторическую роль как моста между Европой и Азией.
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