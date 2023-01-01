Серебряный голубь. Андрей Белый (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Андрей Белый, настоящее имя – Бугаев Борис Николаевич (1880 -1934), один из главных теоретиков русского символизма, ведущий критик, поэт и прозаик. Роман «Серебряный голубь» (1909) задуман Андреем Белым как первая часть трилогии «Восток и Запад», в которой он хотел раскрыть на современном материале и�сторическую роль как моста между Европой и Азией.



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