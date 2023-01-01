Серебряные крылья. Камилла Лэкберг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фэй Адельхейм добилась всего, чего хотела. Созданная ею косметическая империя «Ревендж» процветает, ее близкие в безопасности, бывший муж отбывает срок в тюрьме. Она богата, успешна и наслаждается новой жизнью. Но идиллия рушится в один миг: неизвестное лицо начинает кампанию по захвату «Реве�ндж», Як сбегает из тюрьмы и жаждет возмездия за разрушенную репутацию. Однако Фэй умеет противостоять мужской жестокости и насилию. А ради защиты близких она готова пойти на самые крайние меры…



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