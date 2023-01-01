Серебряные коньки. Мэри Додж (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта история из жизни голландских школьников ХIХ столетия началась в предновогодние дни, когда во всех городках Голландии, даже в самых бедных, святой Николаас оставляет подарки в чулках для всех детей. Удивительная Голландия, почувствуйте дух этой необычайной и удивительной северной страны.… Там так много каналов, что по ним можно на коньках зимой или летом на лодках пересечь всю страну. И каждый школьник здесь мечтает о серебряных коньках, которые можно заслужить, победив в настоящих соревнованиях. Эта история о дружбе и соперничестве детей, трогательных отношениях сестры и брата, жажде приключений и первых самостоятельных путешествиях… В 1865 году повесть Мэри Мейп Додж (1831-1905) "Ханс Бринкер, или Серебряные коньки" была впервые опубликована и принесла американской писательнице огромный успех, мгновенно сделав еe знаменитой. Книга оказалась неподвластной времени: до сих пор еe любят дети и взрослые во всeм мире.



Серебряные коньки слушать на видеосервисе Wink.