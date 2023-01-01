Серебряные коньки. Мэри Додж (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мэри Элизабет Мэйпс Додж (1831–1905) – известная американская писательница, издатель журналов для детей. Повесть «Серебряные коньки» (1865), безусловно, относится к классике детской литературы: она выдержала свыше ста изданий на многих языках мира. Еe действие происходит накануне Рождества в Нидерландах. Маленький городок Брук готовится к состязаниям юных конькобежцев. Победитель получит серебряные коньки – желанный приз для всех участников соревнований. Больше других мечтают о новых коньках дети бедняков Бринкеров – Ганс и Гретель. Десять лет назад их отец покалечился, упав с плотины, и с тех пор семья бедствует. Удастся ли Гансу и Гретель победить? Станет ли лучше их отцу? Прослушайте аудиоверсию повести, и вы получите ответ. А попутно откроете для себя пейзажи и достопримечательности Нидерландов, познакомитесь с обычаями и нравами голландцев в начале XIX века.



Серебряные коньки слушать на видеосервисе Wink.