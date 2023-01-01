Серебряная ложка. Джон Голсуорси (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иронизировать по поводу «Саги о Форсайтах» Голсуорси столь же нелепо, как пародировать Евгения Онегина. Автор всегда будет умнее и тоньше, а любой эпигон останется с носом. Параллель совсем неслучайна – в нашем характере присваивать себе любимого мастера. В «Серебряной ложке», как и в любой д�ругой части саги, мы не столько следим за поворотами сюжета, сколько вместе с героями переживаем все их печали и радости. Старый Джолион, Соме, Майкл, Ирен и Флер, для нас вовсе никакие не персонажи, а свои родные люди. И тайны здесь никакой нет. Просто художник в лучшей своей книге возвел уровень творчества, по словам Пастернака, в степень чудотворства.



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