Сердцеед для блондинки. Илона Шикова, Маргарита Светлова (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного писательского дуэта Маргариты Светловой и Илоны Шиковой – «Сердцеед для блондинки». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Евой Высоцкой. Меня зовут Анастасия Стриж, и еще со старших классов я мечтала стать аудитором. Как говорится, есть цель – действуй. Поступила в университет – радуйся. И я была счастлива, пока на свою беду не привлекла внимание первого сердцееда университета. Он – золотая мечта всех студенток нашего вуза. И я не стала исключением – попалась в сети хищника, за что и поплатилась своим душевным спокойствием. Не повезло в любви? Не отчаиваемся. Собираем осколки разбитого сердца и учимся жить заново. Но у судьбы, как оказывается, свои планы. И теперь, спустя четыре года, когда я добилась своей цели, мне придется работать с тем, кто когда-то разбил мое бедное сердце… Однотомник, состоящий из двух частей За обложку спасибо талантливому автору Диане Билык Служебный роман!! ХЭ!!! Романтическая история любви!!! Всем огромное спасибо за поддержку!!! На счету актрисы Евы Высоцкой дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Семейка Аддамс (2019)», «Рождество на двоих (2019)», «Аббатство Даунтон (2019)», «Американские боги (сериал, 2017 – …)», «Отпетые мошенницы (2019)», «Счастливого нового дня смерти (2019)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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