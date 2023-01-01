Сердце Ведьмы. Женевьева Горничек (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман для поклонников «Цирцеи» Мадлен Миллер, который переосмысливает скандинавскую мифологию и рассказывает современным читателям вечную историю любви, надежды и потерь. История Ангербоды начинается там, где большинство историй о ведьмах заканчивается: на костре. За отказ открыть ему знания о будущем бог Один решает сжечь непокорную ведьму. С трудом выжив, израненная и обессиленная Ангербода скрывается в безлюдных лесах… где встречает легендарного трикстера Локи. Их отношения рождаются с недоверия, но перерастают в любовь. У них появляются трое необыкновенных детей, у каждого из которых – особое предназначение. Ангербода растит малышей на краю света, укрывая от всевидящего ока Одина… до тех пор, пока пророческий дар не открывает ей: ее дети в опасности. В опасности весь мир. И теперь Ангербода должна решить, примет ли она предначертанную судьбу – или восстанет, пытаясь изменить будущее.



Сердце Ведьмы слушать на видеосервисе Wink.