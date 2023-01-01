Сердце тьмы. Джозеф Конрад (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джозеф Конрад – великий английский романист, неоромантик, мастер морской темы – демонстрирует редкую писательскую судьбу, поляк по национальности, выучивший английский уже в зрелом возрасте, становится классиком английской литературы. Повесть «Сердце тьмы» легла в основу сюжета лучшего – по результатам опроса пятидесяти ведущих кинокритиков и сценаристов, проведенного журналом «Sight and Sound» – фильма последней четверти XX века: «Апокалипсис сегодня» Ф.Ф.Копполы. Настоящее аудиоиздание включает, помимо «Сердца тьмы», повести «Юность» и «Тайфун». Для музыкального оформления «Сердца тьмы», прочитанного «через» «Апокалипсис сегодня», использована музыка 70-х.



Сердце тьмы слушать на видеосервисе Wink.