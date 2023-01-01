WinkАудиокнигиСердце Сумрака. Николай Желунов
Сердце Сумрака. Николай Желунов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези595 мин16+
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Сюжет
Двенадцатилетний сын Ночных дозорных не хочет идти по стопам родителей он мечтает о мире для Света и Тьмы – но в его ауре мерцают все цвета спектра: несформированная судьба. Здесь – тайна, корни которой скрыты в веках. И платой за прикосновение к тайне может стать жизнь. Герои Тайного Дозора пережили штормовую весну 1998 года – но мрачное пророчество легло тяжким грузом на их души. И вот, семнадцать лет спустя, призраки прошлого появляются снова. Набравшая силу Инквизиция все строже следит за Дозорами – но когда ударит колокол рока, земля задрожит под ногами у правых и виноватых, у преступников и судей.
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