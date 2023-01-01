Сердце Дракона. Книга 20. Кирилл Клеванский (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Сердце Дракона» – фантастический роман Кирилла Клеванского, двадцатая книга цикла, жанр героическое фэнтези, приключения, боевое фэнтези. Практически все Земли Смертных Безымянного мира остались позади. Маленькие королевства с их бесконечными междоусобицами, великие империи с непрекращающимися интригами и трагедиями, чужие земли, которые считают себя бастионом истинной свободы. Безумный генерал прошел их все. От края до края. Что ждет впереди? Его путь лежит в Бессмертные Земли. И все, чему этот путь положит начало и принесет конец. Потому что даже в Безымянном Мире можно отыскать последнюю грань. Но неужели кто-то думает, что это замедлит шаг генерала, остановит его меч? Никогда. Не демоны, не боги, не герои, не злодеи, не время, не сама судьба – не смогут сломить волю Хаджара Дархана.



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