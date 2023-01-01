Сердце Дракона. Книга 12. Кирилл Клеванский (книга, 2020) слушать онлайн

«Сердце Дракона» – фантастический роман Кирилла Клеванского, двенадцатая книга цикла, жанр героическое фэнтези, приключения, боевое фэнтези. Он пережил войну за трон родного государства. Он сражался с монстрами и врагами, от одного имени которых дрожали души целых поколений. Он прошел сквозь Море Песка, отыскал мифический город и стал свидетелем разрушения осколков древней цивилизации. Теперь же путь привел его в Даанатан, столицу империи, обитель сильнейших воинов. Здесь он искал знания. Силу. Страну бессмертных. Ведь все это ради цели. Цели, достойной того, чтобы тысячи лет о ней пели барды и веками слагали истории за вечерними кострами. И чтобы достигнуть этой цели, он сразится со всем миром. Даже если против него выступит армия – его меч не дрогнет. Даже если император отправит легионы – его шаг не замедлится. Даже если демоны и боги, герои и враги объединятся против него, они не согнут его железной воли. Его зовут Хаджар, и он идет следом за зовом своего драконьего сердца.



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