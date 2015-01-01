Сердце Башни. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Прекрасный новый мир стал своим. Родным, близким домом, который нужно и хочется защищать от любой угрозы. Новые друзья и новые враги перешли в разряд старых, но верность тем и другим, нетерпимость ко злу и жажда справедливости по-прежнему не пустой звук для того, кто прошел сквозь смерть и время, оставшись самим собой. Оставшись Гроном. И когда над шестью королевствами вновь нависает беда, только он способен распутать клубок заговоров и предательств, нить которого теряется в самом центре Запретной Пущи. Там, где высится неприступная доселе Башня Владетеля. Прекрасный новый мир стал своим. Родным, близким домом, который нужно и хочется защищать от любой угрозы. © Роман Злотников, 2015 © Оформление. ООО Издательство «АСТ», 2015 © ООО «Аудиокнига», 2015



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