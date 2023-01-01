Сердца трех. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Седьмой том Полного собрания сочинений выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя приключенческий роман «Сердца трeх», написанный специально для кино. Острый, динамичный сюжет, мистика, невероятные приключения, сделали его одним из лучших вестернов в мировой литературе. Джек Лондон очень высоко ценил этот роман, считая его одним из лучших своих произведений.



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