Сердца трех. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Сердца трех» изначально были киносценарием, который позже превратился в полноценный роман с богатейшим сюжетом, ярким привкусом приключенческого голливудского боевика. Главный герой – Френсис Морган – сын умершего миллионера, урожденного аристократа. Начинается всe с поиска сокровищ основателя рода – грозного пирата Генри Моргана, потом неожиданная встреча, неожиданное пленение, освобождение, погоня, сокровища, деревня Потерянных Душ с прекрасной королевой… Действие происходит почти непрерывно, герои, не успев выбраться из одного неприятного положения, сразу же попадают в другое. Второстепенные герои меняют друг друга и иногда оказываются вовсе не такими простаками, как кажется на первый взгляд.



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