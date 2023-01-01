Сэр рыцарь Лис. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет четвертую аудиокнигу серии «Мой учитель Лис» известнейшего российского писателя Андрея Белянина – «Сэр рыцарь Лис». Аудиокнига озвучена популярным артистом театра и известным актером Александром Городиским, на чьем счету роли более, чем в 30 кинопроектах. Моего учителя звали Лис… До сих пор не могу поверить, что он погиб, упав с воздушного шара при попытке остановить величайшего преступника, опутавшего своими сетями весь Лондон. Но самое ужасное, что жизнь не остановилась. Скотленд-Ярд перегружен делами, злодеи всех мастей начали поднимать голову, горожане ищут защиты, а сил полиции, как всегда, не хватает. Похищен младенец знатного семейства. Картина Босха убивает людей. В Ноттингеме устроили дикую охоту. Инцелы требуют странных прав. Волки в монашеских рясах берут заложников… Говорят, что в таких случаях появляется новый герой! И кто же он? Гривистый волк из Южной Америки, чем-то даже похожий на знаменитого лиса Ренара. Но тот ли он, за кого себя выдаeт?……



Сэр рыцарь Лис слушать на видеосервисе Wink.